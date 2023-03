Cagliari, domenica Vivicittà: scatta la rivoluzione traffico in centro

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva “Vivicittà Cagliari 2023” del 2 aprile, cambia temporaneamente la circolazione veicolare nelle strade del centro cittadino. Ecco le prescrizioni:

Divieto di transito (compresi i mezzi pubblici), domenica 2 aprile dalle ore 8 alle ore 12: vie XXIV Maggio, San Domenico e San Giacomo, vico II San Giovanni, vico III San Giovanni, vico IV San Giovanni, vico V San Giovanni, vico VI San Giovanni e via Piccioni, vico II Sulis, via Sulis e piazza San Giacomo, portico Romero, via Garibaldi, via Iglesias, piazza Gramsci e via San Lucifero, piazza San Cosimo (tratto da via San Lucifero a via Logudoro), via Dante (semicarreggiata destra da piazza Repubblica a via San Lucifero), via Dante (semicarreggiata sinistra da via Alghero a piazza San Benedetto), via Paoli, via Tola (nel tratto compreso tra via Satta e via Paoli), via Settembrini (nel tratto compreso tra piazza Galilei e via Paoli) e via Bosa (da piazza Garibaldi a via Tempio).

Divieto di transito temporaneo al passaggio degli atleti, domenica 2 aprile dalle ore 9.30 alle ore 11: via Bacaredda (intersezione con piazza Garibaldi), via Eleonora D’Arborea (intersezione con via Iglesias), via Sonnino (intersezione con via San Lucifero), via Farina (intersezione con via Dante).

Divieto di sosta con rimozione forzata, sabato 1 aprile dalle ore 23 alle ore 12 di domenica 2 aprile: vie XXIV Maggio, San Domenico, San Giacomo, vico II San Giovanni, vico III San Giovanni, vico IV San Giovanni vico, V San Giovanni, vico VI San Giovanni e via Piccioni, vico II Sulis, via Sulis, via Iglesias e piazza Gramsci, via San Lucifero (da via Dante a via Sonnino), via Paoli, via Tola (nel tratto compreso tra via Satta e via Paoli) e via Settembrini (nel tratto compreso tra piazza Galilei e via Paoli).

Cambio senso di marcia e deviazioni, domenica 2 aprile, dalle ore 8 alle ore 12: via San Giovanni (nel tratto compreso tra via Piccioni e via Bosa), istituzione del senso unico di marcia con direzione via Giardini, via De Gioannis (intersezione con via Dante e viale Cimitero), obbligo di svolta a destra o a sinistra piazza Repubblica, obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Tuveri, con esclusione dei mezzi pubblici diretti verso via Alghero.