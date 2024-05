Cagliari, domenica rivoluzione al traffico al Poetto: scattano divieti e nuovi sensi di marcia. Per una manifestazione domenica 2 giugno temporanee modifiche al traffico nella zona Poetto.

Il 2 giugno 2024, dalle ore 16.30 alle ore 19, nella piazza San Bartolomeo, via Vergine di Lluc, viale Poetto (direzione Quartu Sant’Elena), via Lungo Saline (corsia interna), via Elba e lungomare Poetto, è prevista la chiusura alla circolazione, con deroga al divieto di transito nelle aree pedonali e/o ZTL.

Inoltre, nella stessa giornata di domenica, dalle ore 6 alle ore 19, nella corsia interna della via Lungo Saline (tra la rotatoria via Marina Piccola – via Elba) e nella via Elba, è vietata la sosta (con rimozione forzata) su ambo i lati.

A stabilirlo l’ordinanza dirigenziale n. 1342/2024 (link più sotto), per consentire lo svolgimento di una manifestazione e contemperare esigenze di sicurezza e salute pubblica.