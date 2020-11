Cagliari, disservizi idrici per 20 giorni: ecco le strade coinvolte

Possibili disservizi idrici dal 25 novembre a Cagliari. Abbanoa informa che lunedì 30 novembre avranno inizio i lavori di risanamento della condotta di distribuzione principale in via Maddalena.

Per poter eseguire l’intervento sarà necessario sezionare il tratto di rete per un tempo stimato di 20 giorni.

L’erogazione alle utenze sarà garantita dalle condotte di distribuzione secondaria, ma in diversi momenti della giornata in relazione ai consumi potrebbero verificarsi importanti cali di pressione e/o fenomeni di torbidità in tutta la zona servita (via Pola, via Carloforte, via Caprera, via Mameli, corso Vittorio Emanuele, viale Trieste, piazza del Carmine, via maddalena, via Sassari, via Riva di Ponente e limitrofe.

Le manovre avranno inizio dalla giornata di domani 25 novembre per rendere progressive e meno impattanti le variazioni di portata sulle reti, eventuali gravi disservizi potranno essere comunicati al servizio Call Center di Abbanoa, attivo 24h su 24, al numero verde 800.022.040. Ciò consentirà di poter agire nell’immediato con necessarie azioni correttive.