Cagliari, discarica in piazza Medaglia Miracolosa: “Un ratto ha aggredito un bambino”

Cumuli di immondizia a San Michele, in piazza Medaglia Miracolosa precisamente. A Radio CASTEDDU Volodymyr: “Un topo grande quanto un gatto è saltato addosso ad un bambino”.

“A 5 metri dall’ingresso del palazzo c’è uno schifo legato all’immondezza, una discarica ogni giorno. Io ho segnato tutti i giorni sia al comune che ai vigili e la risposta è che dipende dalla gente che abita. Abbiamo i mastelli però può buttare chi paga. Evidentemente c’è qualcuno che non paga e la butta in strada. Un topo grande come un gatto è saltato addosso ad un bambino, ci sono gabbiani vari uccelli, c’è di tutto e questa situazione va avanti da più di 3 anni, ossia da quando sono spariti i cassonetti dalla strada. Non c’è nessun controllo, non ci sono delle telecamere, un divieto di discarica: niente di niente che possa magari scoraggiare le persone a buttare l’immondizia”.

Risentite qui l’intervista a Volodymyr di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

