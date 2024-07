Cagliari, dieci gruppi folk nel magico pellegrinaggio sul mare per la Madonna di Bonaria: la corona vola dal drone

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, dieci gruppi folk nel magico pellegrinaggio sul mare per la Madonna di Bonaria. La corona di fiori questa volta addirittura lanciata con un drone, nel golfo di Cagliari invaso dai fedeli in una bellissima domenica di luglio. Tre rimorchiatori con tantissimi turisti a bordo e poi lei, la Madonna di Bonaria, nella suggestiva foto di Davide Loi. Un appuntamento religioso che rimane preziosissimo per Cagliari soprattutto per la grande intimità che si respira tra il mare e la Basilica, per l’immenso affetto e i tantissimi ricordi che traspirano a ogni metro. E anche quest’anno è andata benissimo, con tantissimi fedeli in più (per fortuna le restrizioni del Covid sono un ricordo), e appunto la presenza di dieci gruppi folk diversi con lo spettacolare lancio della corona attraverso un drone. Fede e magia che volano dall’alto.