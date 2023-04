Cagliari dice addio alla America’s Cup, ora è ufficiale: Chessa fallisce la mediazione con gli organizzatori

Fine delle speranze, a ottobre non sarà Cagliari a ospitare le World Series della Coppa America di Vela, che potrebbero ora approdare a Brindisi, in Puglia. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, l’assessore del Turismo Gianni Chessa, che aveva annunciato con grande enfasi l’evento finanziato con 6 milioni di euro, ha tentato di ricucire lo strappo con gli organizzatori, ma non c’è stato niente da fare. Non sarà dunque Cagliari la vetrina di un evento prestigioso e che avrebbe portato importantissime ricadute economiche e turistiche in tutta la Sardegna e in particolare nel capoluogo, e ora sotto accusa per l’occasione d’oro sfumata è proprio Chessa.

Motivo della rottura, il mancato accordo sulla location della prima tappa: la Regione chiedeva fosse Cagliari, ma gli organizzatori hanno scelto Vilanova, una cinquantina di chilometri da Barcellona.

Nell’estremo ma inutile tentativo di salvare la tappa, Chessa ha incontrato in videoconferenza l’avvocato di America’s Cup Event Luis Mariscal. Ma non c’è stato nulla da fare: per gli organizzatori, Cagliari è già dimenticata. Sarà ora Chessa a dover spiegare e documentare il perché di un addio così dannoso per l’intera isola.