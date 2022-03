Cagliari, devastazione in piazza Granatieri: “Fogne rotte e cantine allagate, per cosa paghiamo le tasse?”

Fogne saltate e cantine invase da liquami e puzza in piazza Granatieri di Sardegna a Cagliari, nel rione di Is Mirrionis. A denunciare la situazione di pericolo ed emergenza è uno dei residenti della piazza, Alessio Garau, che si fa portavoce anche degli altri abitanti del civico tre: “Segnalo il totale menefreghismo da parte degli uffici preposti in merito a delle perdite fognarie che mettono a repentaglio l’incolumità di residenti, passanti, studenti e anche animali. La fogna esplosa si trova in piazza granatieri al civico 3, stabile occupato da famiglie assegnatarie di alloggio, che sono in regola di tutto con affitti e tasse. Nello stabile vivono anziani ma anche bambini e ragazzi, alcuni dei quali con disabilità”, dice Garau.

“Le segnalazioni sono state effettuate da più di un mese, i liquami oltre a produrre odori sgradevoli e malsani, stanno penetrando nelle cantine, il tutto con l’indifferenza del comune che, percepisce i soldi da noi contribuenti ma non adempie ai suoi doveri. Non si chiede mai nulla al Comune, perché ogni lavoro di manutenzione viene effettuato dai condomini a loro carico, ci siamo presi cura delle aree verdi a nostro a carico ma non riusciamo a sostenere anche le spese per un autospurgo, servizio che spetta al comune. Non siamo cittadini di serie B ma onesti lavoratori”, prosegue il residente. Che, a Radio Casteddu, stigmatizza il fatto di dover vivere ancora situazioni simili nel 2022.