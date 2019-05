“Cagliari, detenuto ricoverato in ospedale esterno portatore di malattie contagiose sputa contro un agente”

“Cagliari, detenuto ricoverato in ospedale esterno portatore di malattie contagiose cerca di aggredire e sputa contro un agente”.

La denuncia della UIL: “Speriamo disperatamente in un intervento dell’Assessore alla sanità. Auspichiamo che l’indifferenza sinora dimostrata non sia bipartisan”. Il racconto del segretario Michele Cireddu: “Sono stati minuti concitati, un detenuto ricoverato in ospedale esterno, ha inizialmente assunto atteggiamenti provocatori nei confronti della scorta, ha poi inveito pesantemente con minacce di ogni genere, si è avvicinato all’Agente sputandogli nel volto, alcune parti della saliva hanno raggiunto gli occhi. Sono notizie che non avremmo mai voluto commentare, abbiamo denunciato la mancata consegna del repartino detentivo ospedaliero ai vertici dell’Amministrazione, abbiamo avuto un incontro con il Prefetto congiuntamente al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria, abbiamo denunciato lo speco di denaro pubblico alla corte dei conti, ci siamo rivolti all’Assessore alla sanità uscente e sinora incredibilmente non è arrivato nessun riscontro.

Se il vertice dell’Amministrazione penitenziaria della Sardegna ha sostenuto la nostra vertenza, ci preoccupa e ci lascia l’amaro in bocca l’indifferenza sin’ora dimostrata dalle altre Istituzioni, intanto l’Agente coinvolto dovrà sostenere delle cure per cercare di scongiurare il contagio di patologie gravi!

I servitori dello Stato che tra mille difficoltà stanno cercando di svolgere il proprio mandato non meritano di essere abbandonati dalle Istituzioni che rappresentano! Siamo letteralmente arrabbiati! Da tempo chiediamo di poter lavorare con gli strumenti e mezzi idonei, e, continuiamo a ribadire che non è a rischio solo l’incolumità dei nostri poliziotti ma di tutte le persone che transitano a qualsiasi titolo nei reparti ospedalieri, negli aeroporti e nei tribunali sardi!

Il repartino detentivo ospedaliero è stato costruito in un ospedale cittadino, nel rispetto dei canoni di sicurezza, garantisce ogni possibile intervento sanitario ma addirittura ci è stato riferito che è stato destinato ad altri utilizzi da parte delle Autorità ospedaliere, pare infatti sia stato utilizzato come deposito attrezzi”.