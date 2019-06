Cagliari, denuncia choc di una studentessa: “Io, molestata e picchiata dopo una festa universitaria”

Molestata e picchiata dopo una festa universitaria. Il racconto choc su Facebook di Alessia Etzi: prima gli apprezzamenti volgari a una festa di Unica 2.0 in via Ospedale. E dopo l’aggressione all’amico e un pugno in faccia a lei. Ora la studentessa cerca testimoni. Alessia ha anche pubblicato sul social la foto dei danni fisici subiti dopo l’aggressione.

Ecco il racconto: “Mi chiamo Alessia, sono una studentessa di 26 anni dell’università di Cagliari, probabilmente avrei dovuto pubblicare questo post 10 giorni fa, ma diverse complicazioni me lo hanno impedito. Il giorno 24 Maggio si è tenuta una festa organizzata da Unica 2.0 a cui ho partecipato, in questa occasione è successo un evento decisamente spiacevole, l’organizzazione stessa mi aveva promesso un grosso supporto che non è però mai arrivato, dopo aver sostenuto il contrario mi è stato detto, dopo una settimana, che loro non avrebbero pubblicato nessun post per cercare i colpevoli in quanto controproducente (mi chiedo per chi). Con la consapevolezza che ad ora sia molto più improbabile trovarli visti i giorni passati, ho deciso di raccontarvi quello che è successo per cercare il sostegno di chiunque possa essere stato nei dintorni o possa aver visto qualcosa, visto il tempo già sprecato l’intenzione è di non perdere più neanche un minuto. Come dicevo mi trovavo alla festa, in via ospedale, e con me c’era un’altra persona. Dei ragazzi con un forte accento cagliaritano e sui 18/20 anni hanno immediatamente iniziato a fare degli apprezzamenti molto volgari su di me, costringendo la persona che era con me a prendere le mie difese e dir loro di abbassare i toni, è dovuta intervenire l’organizzazione per allontanare i ragazzi in quanto sono passati immediatamente alle minacce. Dopo circa due ore dall’accaduto uno dei due ci ha rincontrati e ha subito riniziato con le minacce e gli insulti, mentre cercavamo di allontanarci questi fenomeni hanno circondato (pensavamo fossero in due, ma erano molti di più) alle spalle la persona che era con me e l’hanno colpito una volta a terra, poi da bravi ragazzi coraggiosi, hanno tirato un pugno in faccia a me causandomi l’apertura del sopracciglio con annessi 4 punti. Allego la foto con la speranza che un’immagine valga più di mille parole e possa un minimo smuovere l’animo di chiunque possa sapere qualcosa. Alla festa erano presenti decine di persone, molte nelle nostre vicinanze, è davvero possibile che nessuno sappia chi siano queste persone? Vogliamo davvero permettere ad un gruppetto di ragazzini maleducati e viziati di continuare a circolare con l’unica intenzione di rovinare le serate alla gente? Questi non sono gesti che si verificano solo una volta. Ricordate, questa volta è successo a me… Ma la prossima chissà.Ripeto: chiedo a chiunque fosse nei dintorni, possa aver visto qualcosa o abbia qualsiasi informazione di contattarmi appena possibile.Rendo il post pubblico in modo che chiunque possa condividerlo, ringrazio in anticipo chiunque vorrà farlo”.