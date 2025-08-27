Cagliari, Marina Piccola trasformata in una cartolina decisamente indecorosa. A denunciare la situazione è un cittadino, che ha immortalato in un video lo stato di degrado nella zona turistica ai piedi della Sella del Diavolo. “Video del degrado che ultimamente regna a Marina Piccola grazie ai nuovi chioschi ambulanti che non si preoccupano della spazzatura e dell’olio che scaricano in mare. Possibile vivere in questa schifezza per colpa del menefreghismo di chi fa quel che vuole nel nostro suolo pubblico senza controlli e vergogna per i turisti che chissà che pubblicità faranno. Questa è l’immagine che stiamo dando. Mi vergogno al posto loro”. Un’accusa dura che riporta al centro il tema dei controlli e del decoro in uno dei punti più frequentati del litorale cagliaritano, proprio dove migliaia di residenti e turisti si danno appuntamento durante l’estate.