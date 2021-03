Cagliari, decine di sacchi pieni di plastica non ritirati: “invasione” di spazzatura in pieno centro

In via Lai, in via Costa, ma anche in via Cocco Ortu e via Sant’Alenixedda. In pieno centro città va in scena il valzer del rifiuto non ritirato. E, dopo i casi del secco, stavolta è il turno della plastica. In mattinata era previsto lo svuotamento dei mastelli blu: gli operatori li hanno svuotati, ma decine di sacchi risultano abbandonati sui marciapiedi e davanti ai portoni di molti palazzi. E non c’è nessun biglietto di “conferimento non conforme”. Le buste sono trasparenti, dentro è possibile scorgere piatti, bicchieri e bottiglie di plastica.

La domanda è una: perchè non sono stati ritirati? Sui social impazzano le foto-denuncia dei residenti, e in tanti hanno deciso di segnalare l’inconveniente all’App ufficiale AligApp, sperando che presto qualcuno passi a ripulire le strade.