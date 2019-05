Cagliari, cumuli di rifiuti e piccioni felici alla Marina: “Ecco come accogliamo i turisti”

I pochi cassonetti superstiti nel rione della Marina sono presi d’assalto, in questi giorni. In via Cavour, proprio dietro il palazzo del Consiglio regionale, lo spettacolo è surreale: accanto ai nuovi contenitori che si aprono solo con la chiave abbondano maxi sacchi di spazzatura, cartone e buste dell’umido. E la puzza è tanta, con i piccioni e altri volatili che ringraziano. Proprio in una delle strade maggiormente battute dai croceristi, che restano solo qualche ora in città ma si portano via un ricordo non proprio “pulito”. Ecco la foto scattata da un nostro lettore, Luca T., residente del quartiere: “Credo che sia più che indecoroso questo stato in una città dove cerca ogni giorno di guadagnare qualche turista”.

“Non penso che ci siano ancora tanti commenti da fare ma sicuramente dovrebbe essere un esame di coscienza per questa giunta che con questo nuovo sistema di raccolta sta creando un disagio a tutta la cittadinanza e un contorno di tristezza assoluta”.