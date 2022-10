Cagliari, crolla nella notte un edificio dell’Università: paura in via Trentino

Paura in via Trentino a Cagliari per il crollo di uno degli edifici dell’Università. Stando alle prime informazioni si tratta di uno dei caseggiati che ospitava la facoltà di Geologia e che, da qualche anno, veniva utilizzato come laboratorio di lingue straniere. Solo per un caso non si registrano feriti: la struttura, sino alle venti, ha ospitato alcuni laboratori. Il crollo è avvenuto verso le ventidue. A dare l’allarme sono stati gli universitari che vivono nella casa dello studente.

Sul posto sono piombati i vigili del fuoco e il 118.