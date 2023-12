Cagliari, crisi e caos tra cantieri infiniti e bloccati in periferia: sfilza di negozi in vendita

Ci sono i cantieri, lunghi, e quelli bloccati, a Cagliari. Lontano dal centro e dai problemi legati alle strade più strette, su tutte via Dante, con i commercianti che temono di perdere la fetta di clienti abituati a spostarsi con l’auto, è in periferia che, negli ultimi due mesi, sono aumentati i locali in vendita. Non affitto, non un canone mensile da intascare: vendita, quindi un passaggio completo. Che, al di là delle segrete trattative tra agenzie di turno e possibili compratori, porta in alcuni casi la voglia di salvarsi prima che la barca affondi definitivamente. Che in viale Sant’Avendrace e nella parallela via Santa Gilla ci sia crisi non lo si scopre certo oggi. E allora, c’è chi chiede appena 37mila euro per un minimarket aperto da un bel pò di anni, con vetrine sul viale principale e su una traversa, così come chi mette sul piatto 80 metri quadri divisi in due locali per 169mila euro in viale Trieste. Pochi, molti? Il prezzo lo fa chi vende, la scelta però può essere legata a ruspe e picconi fermi o a tabelle di marcia non rispettate: il primo caso è la zona di Sant’Avendrace, col cantiere della vergogna nuovamente al palo dopo una serie di clamorosi errori da parte del Comune guidato dal sindaco Paolo Truzzu, il secondo sono i lotti in ritardo nell’area di Stampace basso, quindi anche attorno al viale Trieste. Prova ne sono la vendita di un ex centro estetico in via Mameli: 125mila euro per sessantadue metri quadri. O, nella stessa strada, 139mila euro per un ristorante ampio ben seicento metri quadri e disposto su due livelli.

In via Santa Gilla c’è uno storico ristorante in vendita, 169mila euro. Gli ottimi investimenti sono garantiti in questo e negli altri casi perchè, nonostante tutto, si tratta di zone di passaggio. Ma proprio il passaggio, causa lavori, è sceso ormai da troppi mesi, anni nel caso di Sant’Avendrace. E solo il tempo potrà dire se si tratta di una crisi passeggera o duratura, al pari delle possibili cessioni di locali più o meno storici, e comunque rodati, che sono finiti sul mercato immobiliare.