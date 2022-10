Cagliari, crepe e paura all’Università: “Ecco come sono ridotti corridoi e aule di Architettura e Scienze”

Muri scrostati, bene andando, prese e vaci a vista, crepe e muffa a go go quando lo scenario è decisamente peggiore. Eccole, le nuove foto che mostrano varie facoltà dell’Università di Cagliari in condizioni decisamente precarie. A spedirle alla nostra redazione sono alcuni studenti e studentesse, e c’è la piena conferma e la condanna della coordinatrice dell’associazione studentesca Reset Unica, Sara Cappello: “Partendo dagli edifici di Architettura, negli androni dove ogni giorno sostano centinaia di studenti e perchè ci sono le macchinette, sino alle aule di Scienze alla Cittadella di Monserrato, esattamente quelle dove si svolgono i corsi di Fisica, con le lezioni in corso. Un professore le aveva postate”, racconta la Cappello, “e abbiamo ricevuto altre immagini da uno studente che si trova, proprio oggi, a fare lezione lì. Sono visibili le crepe e i danneggiamenti all’intonaco, le aule non sembrano in sicurezza”.

“Siamo preoccupati, faremo una richiesta per controlli e perizie accurate su tutti gli edifici delle facoltà dell’Ateneo, se serve anche istituendo dei brevi periodi di didattica a distanza. È stata poco cauta la scelta di non chiudere tutti i locali dell’Università, i crolli si stanno ripetendo”.