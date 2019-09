Cagliari, la nuova “moda” nel Corso: scarpe appese ai cavi dell’elettricità

Nel Corso Vittorio Emanuele può accadere di tutto, anche una originale trovata: appendere le scarpe ai fili della linea elettrica pubblica. Per asciugare e forse per eliminare la puzza dei piedi?

Questa fotografia testimonia una usanza che corre da tempo in Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, quasi all’angolo con il famoso “Palazzo Sorcesco “: appendere le scarpe ai fili dell’impianto elettrico pubblico. Non siamo riusciti a scoprire gli autori della trovata o ” bravata”per comprenderne i motivi. Parlando con qualche passante, ci siamo posti una domanda, a mo’ di indovinello : le appendono per asciugarle oppure per eliminare la puzza dei piedi ? Fate voi. Non posso dare una risposta.