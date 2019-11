Cagliari, corso di autodifesa gratuito per le donne: come usare lo spray al peperoncino. Spray al peperoncino e tecniche di autodifesa, arriva il corso gratuito per le donne. Il corso gratuito si terrà nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne indetta per il prossimo 25 novembre e incluso nelle manifestazioni promosse dal Comune di Cagliari nell’ambito di “Feminas-Cagliari contro la violenza”. Verranno illustrate tecniche di autodifesa con un focus terorico e pratico sull’uso dello spray urticante. Un corso gratuito di difesa personale in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Il prossimo 25 novembre presso la Mediateca del Mediterraneo gli istruttori Giuseppe Mancosu e Salvatore Pinna insegneranno come prevenire e respingere un’aggressione anche con l’aiuto dello spray al peperoncino. Il corso è organizzato dall’associazione professionale I.P.T.S. e si svolgerà dalle 16 alle 18. Le lezioni saranno composte da una sezione teorica e pratica. Nella prima verrà illustrato il decreto ministeriale che regolamenta l’uso dello spray urticante e i comportamenti da tenere per evitare un’aggressione. Nella seconda verranno illustrate le tecniche per allontanare la minaccia con e senza bomboletta. Il corso è aperto a tutte le donne dai 16 anni in su. Il vincolo è dato dal fatto che lo spray al peperoncino (una bomboletta verrà fornita in omaggio al momento dell’iscrizione all’associazione) non può essere venduto o ceduto agli under 16. Info e prenotazioni come da locandina