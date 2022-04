Cagliari, corsa al posto di lavoro: nuovo albergo a 5 stelle cerca personale

Nuovo hotel di lusso a Cagliari cerca personale. Entro l’estate aprirà i battenti un nuovo albergo a 5 stelle in città: palazzo Tirso. L’edificio, di proprietà della società Puddu Costruzioni sarà gestito dal gruppo alberghiero francese, noto a livello internazionale, Accor.

E la società sta selezionando diverse figure professionali da aggiungere al proprio team: front office, guest relations, sales, housekeeping, facchinaggio, f&b – sala, f&b – cucina, f&b – bar e spa.

Lo stabile risale alla metà degli anni venti del secolo scorso e fu progettato dall’architetto cagliaritano Flavio Scano in stile liberty quale sede della Ses (Società Elettrica Sarda). Nel 1962, con l’istituzione dell’Enel, la sede viene spostata nel grattacielo accanto (costruzione progettata da Gigi Ghò) e palazzo Tirso rimane da allora in proprietà ai privati. In occasione del trasferimento il fabbricato viene svuotato degli arredi storici, trasportati nella nuova sede e soprattutto delle tre tele di Filippo Figari che raffigurano gli impianti idroelettrici della Sardegna.

Dal punto di vista tecnico Palazzo Tirso rappresenta forse il primo esempio di costruzione totalmente realizzata con struttura in calcestruzzo armato in Sardegna. E’ il terzo edificio storico cittadino convertito in hotel. Palazzo Doglio è stato inaugurato, presto l’apertura anche di un altro albergo nello storico palazzo Accardo nel largo Carlo Felice.