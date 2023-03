Cagliari, coppia di commercianti truffata: nuovi guai per Roberto Diomedi e altri 3 complici

Roberto Diomedi, Valentino Deidda, Erika Lecca e Gianni Da Ros. Il primo è il finto broker e gli altri sono i 3 intermediari denunciati, ieri, dai carabinieri di Senorbì, per truffa in concorso. Avrebbero promesso prodigiosi investimenti a due commercianti dell’area di Senorbì: la coppia avrebbe versato 6650 e 8800 euro, ma in cambio non avrebbe mai ricevuto un centesimo. I nomi dei quattro denunciati sono già noti alle cronache: sono, infatti, tutti invischiati nella mega inchiesta da 5 milioni di euro, la nota truffa del “metodo Ponzi”. A luglio 2022 la gip del tribunale di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, ha disposto il giudizio immediato. Sono accusati a vario titolo di aver partecipato a un’associazione a delinquere guidata proprio da Diomedi e dedita alla truffa, violazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, cioè attività abusiva di investimento, autoriciclaggio e appropriazione indebita.

Sono tantissime le persone rimaste fregate dal finto broker e dal resto del suo team, tra incontri pubblici in hotel sardi, investimenti a Dubai e video motivazionali su Youtube.