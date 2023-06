Cagliari, coppia accerchiata e rapinata alla Marina: banda sgominata, presi altri 2 algerini

Le indagini a tappeto della polizia, per risalire agli autori della rapina, finita con una coltellata, alla Marina, lo scorso weekend , hanno dato i loro frutti. L’intera banda è stata infatti sgominata. Dopo gli arresti di un 22enne algerino e di due connazionali minorenni, successivi al fermo di un diciannovenne, sono finiti in manette un sedicenne e un 17enne entrambi domiciliati in una struttura per migranti di Iglesias e che avevano già richiesto protezione internazionale. Le accuse sono di lesioni e rapina in concorso: la coppia di trentenni finita tra le grinfie del branco se l’era vista davvero brutta e, mentre la ragazza era stata risparmiata, il ragazzo era dovuto ricorrere alle cure dei medici per una coltellata ricevuta alla coscia.

Come già anticipato nei giorni scorsi, anche per gli ultimi due fermi sono stati decisivi i filmati di alcune telecamere presenti nel rione portuale.