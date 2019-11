Cagliari, controlli dei Nas e della Municipale nel centro storico: sequestri e sanzioni

Questa settimana sono stati svolti diversi controlli congiunti da parte della Municipale e dei militari del NAS dei Carabinieri che hanno riguardato alcuni esercizi di vendita in sede fissa. Da tali accertamenti è risultato che uno di questi non rispettava la concessione per l’occupazione del suolo pubblico sul marciapiede antistante l’attività con conseguente applicazione della prevista sanzione amministrativa mentre sono in corso gli accertamenti per la verificare la correttezza delle procedure sulla manipolazione degli alimenti.

Gli uomini e le donne della Polizia Locale e i militari dell’Arma hanno effettuato un controllo in un altro esercizio in sede fissa nel quartiere di Stampace accertando la mancata esposizione dei prezzi su una moltitudine di prodotti con conseguente applicazione della sanzione amministrativa di 600 euro per violazione alla Legge Regionale 5 del 18/05/2006; inoltre è stato disposto il sequestro di 45 kg di carne surgelata per mancanza di tracciabilità previsto dal Reg. Ce. 178/02, ed é stata comminata una sanzione di 1500 euro.