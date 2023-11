Cagliari, contesta una bolletta mai ricevuta di Abbanoa del 2007: “Battaglia vinta dopo 17 anni”

Ha battagliato per tanti anni, contestando una bolletta di oltre 2500 euro di Abbanoa che, a quanto pare, non gli era mai stata consegnata. Solo qualche giorno fa un cagliaritano ha ottenuto giustizia, grazie all’Adiconsum. “La fattura risale al 2007 ma non si sa se sia stata inviata. Nel 2019 Abbanoa la spedisce nuovamente al nostro iscritto, ma intanto è sopraggiunta la prescrizione. Solo dopo altri quattro anni Abbanoa ha stornato l’intera cifra richiesta”.

Una fatica immensa, però, per ottenere giustizia. “Per tanti sono storie straordinarie, soprattutto per chi non si capacità che possano esistere disservizi tanto longevi da poter votare alle prossime elezioni”.