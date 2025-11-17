Confermata la condanna a 10 anni e 8 mesi per Yari Fa, reo di aver ucciso a coltellato Fabio Piga al Donegal di Cagliari. La condanna era stata richiesta lo scorso settembre dal Pm Marco Cocco.

Un omicidio efferato quanto assurdo, avvenuto al Donegal lo scorso giugno. Piga, insospettito dal fatto che Fa potesse essere essere in possesso di stupefacenti, lo ha seguito in bagno ed è stato brutalmente accoltellato. Un solo, fatale colpo al cuore del giovane che ha interrotto la sua vita per sempre.

il 20enne era stato anche sottoposto ad una perizia psichiatrica che aveva confermato la parziale incapacità di intendere e di volere ed in base agli elementi raccolti è stata stabilita la pena