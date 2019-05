Cagliari, condannata a 5 anni e mezzo di carcere l’ex assessora regionale Ketty Corona. Oggi la sentenza del Tribunale di Cagliari che l’ha giudicata colpevole per il caso della bancarotta successiva al fallimento, il 31 marzo 2015, della Santa Chiara Alberghiera. In progetto, come riporta oggi anche l’Ansa, c’era un hotel con la ristrutturazione di un edificio residenziale, ma poi il piano venne modificato prevedendo una casa per anziani. A quel punto saltò il leasing concesso dalla Regione, e la società andò ko accumulando oltre 4 milioni e mezzo di debiti, con la contestazioni di un milione e 200 mila euro “dissipati”. Secondo il giudice Ketty Corona era l’amministratrice di fatto della società, da qui la condanna per bancarotta. L’avvocato ha annunciato però il ricorso in Appello.