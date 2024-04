Cagliari, conclusa l’asta per le aree: in arrivo 3 nuove antenne per le telecomunicazioni in città

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tre aree se l’è aggiudicate Infrastrutture Wireless Italiane SPA (Inwit) e mentre 5 sono per Cellnex Italia, entrambi colossi delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche. La prima prenderà le aree di piazza De Gasperi, via Figari e via Garfagnana (un queste ultime due sono già presenti delle torri).

Mentre Cellnex avrà a disposizione un’area viale Sant’Ignazio 88 (nella zona del centro di accoglienza Giovanni Paolo II dove gestirà anche un vano tecnico), una via Sauro e poi un’area nel parcheggio Cuore di Sant’Elia e un’altra nel parcheggio del parco di San Michele (in queste ultime due sono già presenti due torri).

Per ogni sito l’amministrazione comunale percepirà circa 20 mila euro di canone annuale.