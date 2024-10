Cagliari, con piede di porco e passamontagna tentano di entrare in una pizzeria di via Corsica: arrestati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza due uomini cagliaritani, rispettivamente di 44 e 47 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze di polizia, con l’accusa di tentato furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. L’operazione è scaturita grazie alla pronta segnalazione di alcuni passanti che, in via Corsica, avrebbero notato due individui intenti a forzare la vetrina di una pizzeria.

Secondo le testimonianze raccolte, i due sospetti avrebbero cercato di introdursi nel locale utilizzando attrezzi da scasso, destando l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze. I militari, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno avviato una ricerca nella zona circostante. I due uomini si sarebbero allontanati a bordo di un furgone blu scuro, avvistato poco dopo dai carabinieri in via Milano, dove i militari sono riusciti a intercettarli e bloccarli.

Durante la perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati due passamontagna, una mazza con punta a cuneo e un piede di porco, insomma il perfetto kit che potrebbero essere stato utilizzato per tentare l’effrazione. Tali oggetti sono stati sequestrati come elementi probatori e i due uomini sono stati quindi condotti in caserma per le procedure di identificazione e formalizzazione dell’arresto.

L’epilogo della vicenda ha visto i due cagliaritani comparire davanti al Tribunale di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo. Le autorità giudiziarie determineranno le eventuali misure cautelari da applicare nei loro confronti, in attesa delle successive fasi processuali.

Nel frattempo, le attività di controllo e prevenzione sul territorio proseguiranno, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai commercianti della zona.