Cagliari, “Le priorità del Comune in piazza Yenne: prima i bar e i bus privati, poi i cittadini”

Se vi chiedete qual è la gerarchia delle scelte del Comune di Cagliari rispetto ai servizi al cittadino ovvero se viene preferito il privato rispetto a quello pubblico, vi troverete in imbarazzo.

Prendiamo i bus: in piazza Yenne dove é la fermata dei bus CTM n.1 e n.8, è autorizzata la fermata permanente dei bus privati locali e per quelli delle crociere, creando evidenti disservizi, anche per la presenza costante di auto private di clienti dei locali circostanti. Sempre in piazza Yenne non è stata ripristinata la pensilina del CTM; si é preferito dare spazio sovrabbondante a tavolini e poltrone di esercizi privati. Come mai? Chiedetelo al Comune.

Marcello Roberto Marchi