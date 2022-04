Cagliari, compie due furti in poche ore: denunciato un pregiudicato straniero

La Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile ha individuato e identificato, deferendolo in stato di libertà all’autorità giudiziaria, uno straniero residente a Cagliari, di anni 22, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, come presunto autore di almeno 2 eventi delittuosi (rispettivamente furto aggravato e tentato furto) in danno di altrettanti esercizi commerciali, tra via Roma e piazza San Benedetto.

In particolare, nella notte del 22 aprile, l’uomo avrebbe, dopo aver sollevato la saracinesca, forzato la porta d’ingresso del locale commerciale di via Roma e sarebbe riuscito, una volta entrato, ad asportare il cassetto del registratore di cassa con all’interno custodita la somma di 500 euro.

Nella prime ore del mattino della giornata precedente, lo stesso soggetto, con lo stesso modus-operandi, sarebbe riuscito ad introdursi nel negozio di piazza San Benedetto, ma in tale circostanza, essendo stato sorpreso dal proprietario, non sarebbe riuscito nel suo intento.

Dalle modalità esecutive del delitto e dalla visione delle immagini dell’impianto di video-sorveglianza dei due esercizi commerciali gli investigatori della Squadra Mobile e della Squadra Volanti sono riusciti a risalire all’identità dell’autore, rinvenendo nella sua abitazione, tra l’altro, gli stessi capi di abbigliamento utilizzati nelle azioni furtive.