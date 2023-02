Cagliari, commercianti senza luce in via San Benedetto: “L’Enel ci ha avvisato troppo tardi”

Una giornata di lavoro persa, impossibile lavorare senza corrente elettrica. A Cagliari, in via San Benedetto, sono numerosi i commercianti rimasti beffati dall’Enel: i lavori sarebbero stati comunicati troppo tardi e lo stop all’erogazione dell’energia, dalle nove alle sedici, ha colto impreparati i lavoratori di un supermercato, di un’agenzia di viaggi e anche di un ristorante. A denunciare il fatto è Roberto Mosca, il gestore di un’agenzia di viaggi: “L’Enel ha staccato la corrente senza avvertire nessuno, ma solo piazzando alcuni cartelli sui pali questa mattina, troppo tardi. Solo le Poste sono state avvisate per tempo, e infatti si sono dotate di un generatore di energia per continuare a garantire tutti i servizi. Noi, invece, siamo stati costretti a chiudere le attività e mandare tutti i nostri dipendenti a casa”, racconta Mosca. Incontri rimandati, vendite saltate e tavoli vuoti, a seconda dell’attività commerciale.

“È assurdo che non ci abbiano avvisato per tempo, avremmo trovato qualche soluzione, magari ci saremo muniti anche noi di un generatore o, più semplicemente, avremmo rimandato senza problemi i vari appuntamenti di lavoro”.