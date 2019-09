Cagliari, commercianti “sceriffi” contro i caddozzi: “Cassato, adesso farai una figuraccia”

La “processione” dei caddozzi dei rifiuti, in via dei Valenzani, sembra non conoscere sosta. In una delle strade che collegano il centro di Cagliari con la zona del Brotzu, il lancio “selvaggio” dei sacchetti della spazzatura avviene di frequente. E i negozianti diventano “sceriffi”, pronti a filmare il maleducato di turno. Come nel caso di Alessandro T., dipendente di un’attività commerciale di via dei Valenzani: “Sono uscito per la pausa pranzo e ho subito notato un signore che, dopo essere sceso dall’auto, si guardava a destra e a sinistra. Poi, ha lanciato un sacchetto blu strapieno di rifiuti tra le erbacce, oltre il muretto”. Il commerciante ha filmato tutto con il suo cellulare, e potrebbe “spedire” il video alle Forze dell’ordine: “Qui purtroppo è un via vai quasi continuo. Sono tanti i sacchetti abbandonati, nella zona dovrebbero installare una telecamera per beccarli”. Nel filmato, si può sentire il negoziante che impreca contro l’incivile: “Cassato, adesso farai una figuraccia”.