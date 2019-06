Cagliari, commercianti “ostaggi” dei rifiuti in via Dante: “Nessun ritiro da due settimane, i mastelli sono stracolmi”

Decine di mastelli di carta, cartone e plastica riempiti ormai all’inverosimile e ammassati dentro negozi di frutta e verdura e di informatica. Succede a Cagliari, ma non siamo in periferia, bensì in via Dante. Nel tratto tra piazza Repubblica e viale Cimitero, da due settimane, il servizio di raccolta rifiuti è totalmente ko. Gli addetti al ritiro? “Abbiamo parlato con la De Vizia è ci è stato detto che gli operatori non conoscono tutte le strade di Cagliari”, spiega Nicolò Zuddas, 31 anni, alla guida di un’attività commerciale specializzata in assistenza hardware e software: “Sto chiamando da due settimane all’Urp e alla De Vizia, ma sembra di assistere ad un classico scaricabarile, nessuno si assume responsabilità”. Anche in quel tratto di strada i cassonetti non ci sono più, e i nuovi mastelli – dopo 14 giorni – stanno letteralmente esplodendo. “È paradossale, rispettiamo tutte le regole e poi veniamo abbandonati proprio come i nostri rifiuti”.

Un caso di “crepe” nella gestione del porta a porta che riguarda tutti i commercianti del tratto di strada dove c’è anche il tribunale per i minorenni. Valentino Mertoli gestisce un’agenzia che eroga finanziamenti: “I mastelli non vengono svuotati da due settimane, l’altro giorno è passato un camion per il ritiro della carta, il guidatore mi ha chiesto il numero civico e se n’è andato dicendo che non era di sua competenza. Carta e plastica ormai hanno raggiunto livelli inaccettabili, ho provato a contattare il Comune con AligApp ma il servizio per me è bloccato e al numero verde non risponde mai nessuno”.