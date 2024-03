Cagliari, comandante colpito da un’ischemia in mare aperto: soccorso e salvato dalla guardia costiera

Delicata operazione della guardia costiera di Cagliari a 70 miglia dal porto cagliaritano per soccorrere e salvare il comandante di un peschereccio colpito da un’ischemia. Un elicottero è decollato da Decimomannu dopo l’allarme lanciato dalla centrale operativa della direziona marittima cagliaritana, su coordinamento del comando generale delle Capitanerie di porto di Roma: il malcapitato, un settantacinquenne, era impegnato in una battuta di pesca quando ha sentito un fortissimo dolore alla testa. Ricevuta la richiesta dalla centrale operativa, l’elicottero, dopo aver imbarcato personale sanitario all’aeroporto di Elmas, è decollato e si è diretto verso il peschereccio. Arrivato in zona, è stato ammainato a mezzo verricello l’aerosoccorritore della guardia costiera. Arrivato sul ponte del peschereccio ha imbragato in sicurezza su barella il pescatore e, una volta stabilizzato, è stato imbarcato a bordo dell’elicottero tramite l’utilizzo della specifica barella.

Completata l’evacuazione medica, l’elicottero della guardia costiera ha trasportato il passeggero al Brotzu. Lì, il settantacinquenne è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari della struttura.