Cagliari, colpo poco prima della chiusura in un bar: “Un uomo ha rubato il barattolo delle mance”

Un filmato di un minuto e mezzo, “tagliato” dalla registrazione giornaliera, nel quale si vede un uomo, di origine africana, guardare a destra e a sinistra e poi, rapidissimamente, allungare una mano e prendere un barattolo accanto alla cassa di un bar. Il bar in questione, stando al racconto fatto dalla sua titolare, Manuela Mura, è il Manu Caffè di via Is Mirrionis. Il fatto è avvenuto sabato sera, poco prima della chiusura, alle 20:50, stando all’orario impresso nel video. È stata proprio la titolare a servirlo: “Mi ha chiesto se era rimasta roba salata, ha voluto un’insalata e un’aranciata. Mi sono girata un attimo e ha arraffato il porta mance. Dentro ci saranno stati almeno cento euro, tra monete e banconote”. L’uomo, dopo aver nascosto il salvadanaio sembra sotto il giubbotto, si è avvicinato al bancone, scambia qualche parola con la barista e, poi, va via. Le sue gesta, però, sono state immortalate: “Mi h detto che doveva andare al bancomat. Penso che abbia nascosto il salvadanaio dentro un cappello di lana. Ho deciso di raccontare tutto a Casteddu Online perchè so che anche altri miei colleghi hanno vissuto la stessa identica situazione”, afferma la Mura. Che, a meno di ripensamenti, non andrà a sporgere denuncia alle Forze dell’ordine.

“Ho il filmato ma rischio di perdere troppo tempo. Voglio però mettere in guardia tutti i miei colleghi, prestate sempre la massima attenzione”.