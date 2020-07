Cagliari, colpisce tre macchine in viale Monastir e poi scappa: automobilista nei guai

Incidente stradale in serata nel viale Monastir. Il conducente di una peugeot 206 mentre percorreva il viale Monastir diretto verso Sestu, arrivato all’altezza dell’ex mercato civico ortofrutticolo ha perso il controllo del mezzo, che è finito su un furgone in sosta. Dopo l’urto si girava di quasi 360° colpendo sia un veicolo che transitava alla sua sinistra , che un altro veicolo in sosta, in cui all’interno si trovava il conducente intento ad uscire dal mezzo. Dopo l’urto la 206 si allontanava dal luogo del sinistro. La Polizia Locale intervenuta per effettuare i rilievi, iniziava immediatamente l’attività di indagine che nel giro di un’ora permetteva di rintracciare la Peugeot 206 parcheggiata poco distante e di risalire al suo conducente. Il ferito, il conducente della Dacia, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasferito al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di rito e procederà nei termini di legge nei confronti del conducente della Peugeot.