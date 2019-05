Cagliari, colazione all’alba per Elisabetta Canalis a San Benedetto: “Ha mangiato una conchiglia all’albicocca”

Ieri le due bistecche comprate al mercato civico, oggi la colazione in uno dei bar-pasticceria più famosi, La Piemontese. Elisabetta Canalis ritorna nel rione cagliaritano di San Benedetto e lo fa, come ventiquattro ore fa, all’alba. Eccola, mentre sorride nel selfie ricordo insieme a baristi e pasticceri: “È arrivata alle sei e quarantacinque, all’inizio pensavamo tutti che fosse una sosia”, spiega Milena Pes, titolare del bar. “Ha preso una bella e buona conchiglia ripiena all’albicocca. Era sola e la mamma la stava aspettando in automobile, in via Cocco Ortu”. Sorrisi e qualche battuta rapida, prima di andare via. E nel rione inizia a circolare qualche voce-speranza, legata a un possibile ma alquanto improbabile trasferimento della Canalis.

“Lei vive a Los Angeles, ma non vorremmo mica paragonare quella città con il calore e la bellezza di Cagliari, magari la Canalis ha deciso che è più comodo e rilassante vivere qui”. Difficile, ma nel frattempo c’è chi spera di incontrarla tra il mercato e i negozi della via Dante per strapparle un bel selfie-ricordo.