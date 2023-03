Cagliari, coca e 18 mila euro nel cassetto della camera da letto: arrestato un pusher

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 41enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo, che già stava scontando una pena ai domiciliari per spaccio di stupefacenti. Nella serata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione, trovando e sequestrando 90 grammi di cocaina, in parte già confezionata, che l’uomo custodiva in un cassetto della camera da letto. Sono stati sequestrati due bilancini di precisione e 17.855,00 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il 41enne è stata tratto in arresto per spaccio di droga e accompagnato presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida.