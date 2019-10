Cagliari, il post straziante di Claudia Nainggolan: “Niente Halloween, saranno feste tristi”

Un post straziante su Instagram quello di Claudia Nainggolan, la moglie del Ninja, idolo dei tifosi del Cagliari. La donna sta combattendo contro una malattia. “Domani sarà l’inizio di un nuovo percorso, una nuova avventura la “radioterapia”… sono ancora incredula sull’accaduto, tante volte mi domando cos’abbia fatto di male per meritarmi tutto questo…! Poi mi rendo conto che come me ci sono milioni di persone che combattono a testa alta, con un unica speranza… uscirne quanto prima, Sono stanca e stufa di tutto, vorrei come ogni anno in questo periodo dover pensare, cosa organizzare per Halloween alle mie bambine, invece devo solo pensare ad organizzarmi le giornate in ospedale… sarà un Natale di merda, saranno feste tristi ma #STIGRANDISSIMIC… … avanti tutta. Vado l’ammazzo e torno. Bambine mie, niente lacrime, recupereremo tutto il tempo perso!!! Parola di mamma!.