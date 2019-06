Cagliari, clamoroso testa a testa Truzzu-Ghirra: sprint per il Comune

Nei dati ufficiali Paolo Truzzu è avanti, il distacco si azzera secondo i dati diffusi dagli staff dei due principali contendenti, che si trovano direttamente ai seggi durante lo spoglio. In corso c’è un elettrizzante testa a testa con Francesca Ghirra. Sarà elezione al primo turno o ballottaggio? Con Cremone che si attesta sotto il 2 per cento, su otto sezioni scrutinate su 174 Truzzu ha il 51,6 contro il 46,4 della Ghirra. I numeri diffusi invece dagli staff elettorali parlano di un clamoroso pareggio in corso, con oltre venti sezioni. All’appello mancano ancora centosessantotto sezioni, la tendenza deve ancora assestarsi.