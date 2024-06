Cagliari: cielo grigio e temperature insolite, ma a breve sarà da bollino rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cielo grigio e temperature non proprio ideali per chi aveva preventivato una domenica da trascorrere al mare tra tintarella e tuffi in acqua, ma niente paura, i prossimi giorni saranno da bollino rosso: in arrivo la prima vera ondata di caldo. In coincidenza con il 21 giugno, giorno in cui si festeggia ufficialmente l’arrivo della bella stagione, gli esperti meteo mettono in guardia: temperature roventi. Un fatto non di certo insolito per l’Isola baciata dal sole ma un po’ in ritardo, quest’anno, che ha messo in evidenza, sinora, la bipolarità del clima che, tra alti e bassi improvvisi, non ha ancora fatto decollare le temperature caratteristiche per godersi in pieno la magia del mare. Bisognerà attendere martedi per superare i 30 gradi, mercoledì e giovedì sono previste temperature oltre i 35 gradi. In attesa di fare il pieno del caldo, dunque, si potrà godere, ancora per poco, di ore fresche e piacevoli. Coprispalle a portata di mano, insomma, per poi lasciar spazio solo al costume da bagno.