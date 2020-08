Cagliari, ciclista contromano si scontra con un autobus del Ctm: 53enne in codice rosso

Incidente stradale questa mattina nella via Is Maglias a Cagliari, ferite gravi per un ciclista.

Un 53enne di Cagliari in sella ad una bicicletta stava percorrendo la via Hermada in direzione di via Is Maglias nel senso di marcia opposto a quello consentito.

Arrivato all’incrocio con via Is Maglias, si è immesso scontrandosi con un autobus di linea del Ctm che stava percorrendo la corsia di marcia riservata ai mezzi pubblici, in direzione di viale Merello.

Il ciclista è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.