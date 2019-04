Cagliari, salta la manifestazione dedicata al cibo: niente Fiera il primo maggio?

Niente “Gusto in Fiera”. Era l’evento previsto nelle date solitamente dedicate all’apertura del quartiere fieristico di viale Diaz. Ma dal 27 aprile al primo giorno di maggio, non ci sarà, l’evento è slittato a novembre. Al momento non è stato comunicato alcun evento alternativo per i giorni che vanno dal 27 aprile al primo maggio tradizionalmente dedicati all’apertura della Fiera.

La notizia arriva dal Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Azienda speciale della Cciaa di Cagliari che gestisce la Fiera che aggiunge “ciò in accordo con la Regione Sardegna, che cofinanzia la manifestazione, e con gli altri partners operativi e istituzionali. Il rinvio viene incontro alle esigenze manifestate da aziende del settore food & beverage e delle attrezzature per i pubblici esercizi, ristorazione e hotellerie. La nuova programmazione prevede una ricca rassegna di eventi collegati, rivolti ad addetti del settore, ad appassionati e consumatori, nonché la nutrita partecipazione di espositori di richiamo nazionale. Sarà presentata in apposita conferenza stampa”.