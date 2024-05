Cagliari, “ciak si gira” in via Roma: set cinematografico sotto i portici

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I portici di via Roma diventano un set cinematografico. La “Casa di Produzione Viacolvento” ha scelto Cagliari come location per l’ambientazione di alcune scene del film “Alberi erranti e naufraghi”. La prima tranche di riprese è prevista per oggi, domani e dopodomani in via Roma sotto i portici (dal civico 129 compreso fino a via Napoli) e in via Baylle, nel tratto tra via Sardegna e via Roma, dove tutte le aree, tra le 18 e le 5 del mattino circa, dovranno rimanere libere.

Il Caffè Roma e il Caffè Torino hanno stretto accordi con la casa di produzione e manterranno il posizionamento dei tavoli e delle sedie esterne anche nelle aree interessate dalle riprese, in quanto utili alla scena e occupati dalle comparse. Ma altre attività come la Pasticceria Casti in via Roma e Ice Stop, Dulcis Pasticceria e Sabores in via Baylle dovranno sgomberare dal suolo arredi e allestimenti come tavoli, sedie, ombrelloni.

Il Comune ha riconosciuto il “particolare interesse pubblico” alle produzioni cinematografiche che allestiscono set nella Città di Cagliari.

Alberi erranti e naufraghi è l’ultimo film del noto regista sardo Salvatore Mereu, autore di Ballo a Tre Passi e Bellas mariposas, premiato, e più volte presente, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Alberto Capitta.