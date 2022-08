Cagliari, ci ha lasciato il bravissimo pittore Mirko Pais: proiettava la sua arte anche nella medicina

Deceduto questa notte il pittore cagliaritano Mirko Pais. Mirko Pais, 70 anni, pittore per passione e Medico Cardiologo di professione se n’è andato a seguito di una malattia.

Mirko Pais sin dalla giovane età si è dedicato alla pittura, formandosi nella sua amata Cagliari ed influenzando il proprio stile con pittori come

Dalí, Cèzane, De Chirico, Picasso, Velasquez e Tiziano. Mirko ha saputo proiettare la sua arte anche nella medicina, toccando, come con i suoi dipinti, il cuore delle persone.

Una vita dedicata alla valorizzazione della figura femminile in tutte le sue sfaccettature e ad aiutare le persone.

Pittore, ma prima ancora incisore, oltre che cardiologo, MIRKO PAIS, è artista completo, generalmente molto apprezzato, come nella personale al Lazzaretto del dicembre 2008. Fu in quell’occasione che un illustre critico avvicinò la sua pittura al Dalì giovane, mentre altri, soprattutto per l’attenzione allo spazio, e all’architettura che fa da set ai suoi ritratti, ravvisarono elementi tali da far pensare a De Chirico. Un pannello di rame sbalzato creato da Pais è da molti anni collocato nell’androne di ingresso della Sede regionale Rai di Cagliari; altre opere fanno bella mostra di sé in altre sedi pubbliche e private.

Le esequie saranno domani 6 Agosto 2022 alle ore 10:00 presso la Chiesa di San Giorgio e Santa Caterina.