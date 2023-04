Cagliari, choc in via Codroipo: straniero aggredisce un 80enne per rapinarlo e lo manda all’ospedale

Choc in via Codroipo, nel rione cagliaritano di Tuvixeddu-Tuvumannu. Un anziano, mentre stava rincasando dopo la classica passeggiata pomeridiana, è stato sorpreso alle spalle, aggredito e derubato da uno straniero. L’uomo è stato seguito a distanza dal rapinatore che ha scelto il momento esatto nel quale non avrebbe potuto reagire, cioè quando la vittima aveva già raggiunto i pilotis del suo palazzo. Il malvivente è riuscito a far cadere per terra l’ottantenne e gli ha sfilato da una tasca il portafoglio, prima di fuggire a gambe levate. Alcuni passanti, però, insospettiti, si sono messi da inseguirlo e sono riusciti a recuperare il borsellino. Nel frattempo, attirati dalle urla, alcuni residenti della strada hanno chiamato il 113. Sul posto sono intervenute le pattuglie della squadra volante e della squadra mobile, per ricostruire esattamente cosa fosse accaduto e mettersi subito alla ricerca dell’aggressore. Stando ad alcuni testimoni, potrebbe trattarsi di un volto già noto nel rione.

L’80enne, dolorante, è stato soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 e trasportato al vicino ospedale Santissima Trinità. Ha perso del sangue dalla bocca e ha detto ai soccorritori di avere fortissimi dolori alla schiena e alle gambe, sicuramente legati alla brutta caduta sull’asfalto, di faccia.

E Pierpaolo, tutto dolorante, ora si trova al Santissima Trinità e non può fare altro che affidarsi alle cure dei medici: “Mi dovranno dare un antidolorifico, forse ho qualche costola rotta”, dice, con un filo di voce, alternando parole a lamenti. Sarà cura del personale dell’ospedale fare eventuali Tac e controlli per capire se ci sia qualcosa di rotto. Di sicuro, però, la serenità di un pensionato cagliaritano è stata incrinata da un giovane rapinatore che non si è purtroppo messo nessuno scrupolo nel mandare all’ospedale un ottantenne, pur di rubargli il borsellino.