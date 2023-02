Cagliari, chiusura in grande stile per “Su Carrasciali pirresu”

Chiusura in grande stile per Su Carrasciali Pirresu del Crogiuolo: sfilata di maschere, laboratori e spettacoli a Casa Saddi

domenica 26 febbraio, ecco il programma completo.

Sarà una chiusura in bellezza, a giudicare dalla grande partecipazione che ha finora animato Su Carrasciali Pirresu, a Casa Saddi dal 19 febbraio su iniziativa de Il Crogiuolo diretto da Rita Atzeri. Dopo il fitto calendario di martedì grasso, domenica 26 si replica con un tour festoso e intenso che inizia la mattina con la sfilata delle maschere. Si parte alle ore 10:30 dal parco La Vetreria e si attraversano le principali vie di Pirri, al seguito delle musiche della banda musicale San Giuseppe. Alla sfilata parteciperà anche il Teatro del Sottosuolo con le sue animazioni e la banda dei clown arrivata appositamente da Nuoro, grazie al gemellaggio tra le compagnie il Crogiuolo e Bocheteatro, in collaborazione con il dopo scuola “Dietro mamma non siamo”.

Al termine, nuovi spettacoli a Casa Saddi. Si inizia alle ore 12 con Il Magico mondo di Oz del sassarese S’Arza Teatro, per la regia di Romano Foddai, con Maria Paola Dessì, Francesco Petretto e Stefano Petretto. Un classico coinvolgente, per il quale S’Arza Teatro ricorre agli attori e alle maschere proprie del teatro di figura. Nel pomeriggio, alle 17:00, le Compagnie del Cocomero propongono uno laboratorio di maschere e burattini per bambini dai 6 ai 10 anni. In chiusura, alle ore 19:00, il duo di Officina Acustica, Annalisa Mameli voce e Corrado Aragoni pianoforte, saranno sul palco per il recital Roma-Napoli A/R, un omaggio alla canzone classica napoletana e a quella romana, un viaggio attraverso le melodie e i versi amati in tutto il mondo.

Spettacoli a ingresso libero su prenotazione al 3348821892.