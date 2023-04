Cagliari, chiusa per un muro pericolante: via Porcell riapre alle auto dopo 5 mesi

Muro pericolante e per 5 mesi viene chiusa una strada del centro, costringendo l’amministrazione a rivoluzionare la viabilità. Ma ora il problema sembra risolto di Via Porcell, chiusa da dicembre per la lesione di una parete del Dipartimento di Sanità Pubblica. È arrivato l’ok dell’Università alla riapertura al traffico e ora il Comune non appena reinterrata la condotta idrica e dopo la posa dei cavidotti dell’illuminazione in via Giussani riaprirà via Porcell al traffico. Non prima del 17 aprile. La strada è fondamentale perché mette in relazione via Roma con la zona di San Benedetto.