Cagliari, chiude dopo 45 anni Santus Sport: “Colpa di Amazon e dei giovani che non comprano più”

Rivendica il primato delle vendite “dei guantoni di Gigi Riva e delle magliette da calcio delle squadre giovanili” a Cagliari, con un filo di tristezza, Gianfranco Santus. 79 anni, il patron della Santus Sport ha alzato bandiera bianca. Il suo negozio di via San Benedetto chiuderà a fine marzo dopo 45 anni. Gli esordi in via Petrarca, poi il trasferimento nella lunga strada che unisce il rione di San Benedetto con il viale Marconi. Tantissimi i clienti che, per decenni, hanno acquistato di tutto. Ma, già da un pò di tempo, la situazione è cambiata: “Non si lavora più come prima, impossibile rientrare nelle spese o avere altri dipendenti. La mia crisi è quella degli altri negozi cagliaritani”, ammette Santus. Che è uno sportivo al cento per cento: prima di vendere, infatti, ha giocato a calcio. Con buoni risultati: “Ho allenato nelle giovanili del Cagliari e giocato poi nella Nuorese, nella Torres, Calangianus, Iglesias, Guspini, con il San Gavino abbbiamo vinto un campionato, poi il Sant’Antioco”. Altri tempi, anche quelli del pallone. “Non so chi arriverà al posto di Santus Sport, qui sono in affitto. Colpa di Amazon, io pago il 60% di tasse e l’online no, e dei giovani che sono spariti”.

“Decathlon, per esempio, non mi ha fatto un baffo perchè vende articoli diversi dai miei”. Insomma, l’online “ammazza tutto” continua a colpire. Tra poche settimane Gianfranco Santus si godrà una meritatissima pensione: “Ma voglio lanciare un appello. Se c’è qualcuno interessato a portare avanti l’attività, lo dica pure. Il mercato, seppur calato, c’è ancora, ma è necessario che l’azienda sia a conduzione familiare”. Chissà se qualcuno risponderà al suo appello.