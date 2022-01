Cagliari, chiede il green pass e si becca una diffida dal cliente: “Sto solo rispettando la legge”

Una diffida, intestata al suo locale, “a non esigere la carta verde, green pass”, firmata da una donna e data a Marco Milia, ristoratore cagliaritano. Nel foglio vengono citati stralci di articoli del regolamento europeo del “divieto alla discriminazione diretta o indiretta per chi sia impossibilitato alla vaccinazione” e per chi “ha scelto di non essere vaccinato”. Più altre righe con rimandi a obblighi sanitari e presunte richieste illegittime. Chi ha firmato il documento “è una donna che è entrata nella mia focacceria insieme a due ragazzi. Ha chiesto di potersi accomodare per consumare, le ho subito chiesto il green pass rafforzato e lei, per tutta risposta, ha tirato fuori dalla borsetta il foglio, l’ha firmato e me l’ha consegnato, promettendomi che avrebbe anche sporto denuncia”, racconta Milia, che ha pubblicato su Facebook la lettera.

Il ristoratore è rimasto sbigottito: “Sto solo facendo rispettare la legge, il Governo impone che, per mangiare nei tavoli interni o esterni, sia richiesto il green pass rafforzato”. Milia esprime dei dubbi, più simili a paure: “Se dovessi davvero essere denunciato chi mi tutelerà? La cliente dice di sentirsi discriminata, so che lettere identiche sono state date anche ad altri miei colleghi”. Tra i tanti commenti ricevuti c’è anche quello di Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio: “Marco, tu segui la legge. Mica te lo sei inventato o di punto in bianco hai scelto di fare questa azione. È come se ti si presenta un automobilista e ti dicesse ‘se ti rifermi al rosso ti denuncio’. Tu stai seguendo il codice della strada e fine. Basta leggerlo per capire che non ci sarebbe manco la sanzione. Vi prego non date credito a queste pagliacciate”.