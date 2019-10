Cagliari, cerca di sottrarsi al controllo degli agenti: gambiano in manette

Proseguono i servizi di prevenzione e repressione del fenomeno di spaccio di sostanze di stupefacenti e reati predatori da parte della Squadra Mobile. In uno dei controlli effettuati nelle zone della città più colpite da questi fenomeni i Falchi hanno proceduto all’identificazione di alcuni stranieri che stazionano quotidianamente in piazza del Carmine, nel quartiere Marina e in particolare nella via Roma, presso le fermate del bus.

Proprio in quest’ultimo luogo, mentre i poliziotti svolgevano tale attività, un cittadino gambiano ha cercato di sottrarsi ai controlli, opponendo una strenua resistenza. Gli investigatori dei Falchi con non poca fatica sono riusciti a bloccarlo e ad identificarlo. Si tratta di F.J, classe 1999.

Lo straniero, titolare di regolare permesso di soggiorno, in quanto richiedente asilo, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e domattina sarà condotto in Tribunale per essere presentato all’udienza per direttissima.