Cagliari, cerca di rubare nelle case ma viene “tradita” da un tatuaggio particolare: denunciata

Scoperta, e denunciata, grazie a un tatuaggio molto particolare e vistoso: un ramo con due ciliegie sull’avambraccio sinistro. L.P., 41enne, è stata rintracciata dalla polizia. La donna, nei giorni scorsi, è entrata in una casa di Pirri, passando da un cancello che era stato lasciato aperto dai proprietari. Una volta dentro, però, è stata scoperta dal figlio dei padroni dell’appartamento, e allora ha tirato fuori una scusa: “Devo fare una telefonata a mio marito”. Il giovane le ha passato un telefono e lei, poi, se n’è andata. Il ragazzo non ha potuto non notare quel tatuaggio, e si è ricordato che una sua parente aveva subìto un furto in casa, a Elmas, proprio da una donna con lo stesso tatuaggio. Non solo: in quell’occasione, L.P. era stata ripresa da una telecamera di sorveglianza.

Anche grazie al numero di telefono composto dalla donna nella casa di Pirri, rimasto nella memoria dell’apparecchio, gli agenti della polizia di Cagliari sono riusciti a rintracciarla e a denunciarla a piede libero per tentato furto.